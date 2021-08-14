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Стало известно, когда Лукаку сможет дебютировать за "Челси"

  9   0 14.08.2021, 14:30 | Новости, Спорт
Стало известно, когда Лукаку сможет дебютировать за "Челси"

Бельгиец появится на поле в дерби Лондона.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, когда новичок команды Ромелу Лукаку сможет провести свой первый матч за лондонский клуб в текущем сезоне.

По словам немецкого специалиста, бельгиец сейчас находится на самоизоляции после перелета из Италии, но уже в ближайшее дни он должен вернуться на поле.

"Лукаку на карантине и соблюдает все коронавирусные протоколы. 16 августа он приступит с полноценным тренировкам с командой и должен будет сыграть против "Арсенала" (22 августа - прим.). Это наш план", - приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, Лукаку заключил пятилетний контракт с "Челси".

Фото Readfootball

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