"Ливерпуль" может подписать лидера "Вулвурхэмптона"

Адама Траоре попал в сферу интересов "мерсисайдцев".

Футболист "Вулверхэмптона" Адама Траоре может перебраться в "Ливерпуль".

Как сообщает 90min, представители "мерсисайдцев" ведут переговоры с агентом игрока о возможном переходе. Сам испанец не против перебраться в "Ливерпуль".

Отмечается, что руководство "Вулвурхэмптона" готово продать своего лидера для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Англичане хотят заработать на трансфере 25-летнего игрока 45 миллионов евро.

Действующий контракт Траоре с "волокам" истекает летом 2023 года.

Напомним, Адама Траоре перешел в "Вулверхэмптон" из "Мидлсбро" в 2018-м. В минувшем сезоне он провел 41 матч за "Вулверхэмптон", забив три гола и отдав три результативные передачи.

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