Тухель пошутил о трансфере Холанда в "Челси"

Немецкий специалист блеснул чувством юмора в разговоре с журналистами.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель пошутил, отвечая на вопрос о возможном переходе форварда Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Недавно лондонский клуб подписал нападающего "Интера" Ромелу Лукаку. По словам специалиста, "Челси" якобы хотел купить в атаку еще и Холанда.

"Мы планировали подписать и Эрлинга, и Лукаку. А еще хотели, чтобы Роберт Левандовски занял место "десятки". Да-да, вот такие были планы.

Но руководство нас не послушало, и тут уже ничего не сделаешь. Поэтому сейчас у нас есть только Ромелу", - цитирует Тухеля журналист Низар Кинселла в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что "Челси" действительно пытался купить Холанда, но "Боруссия Д" ответила отказом.

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