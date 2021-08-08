Забитцер попросил "Лейпциг" отпустить его в "Баварию"

Игрок обратился к руководству "быков".

Футболист сборной Австрии и "Лейпцига" Марсель Забитцер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

У полузащитника следующим летом заканчивается контракт с "быками", а его услугами интересуется "Бавария".

Как сообщает Николо Скира в Twitter, Забитцер направил запрос к руководству "Лейпцига" с просьбой отпустить его в стан мюнхенского клуба в текущее межсезонье.

Отмечается, что Марсель уже согласовал контракт с "Баварией" до 2026 года. В соглашении игрока с "Лейпцигом" есть опция выкупа, которая составляет 50 миллионов евро. Однако есть вероятность, что "быки" отпустят футболиста за 20 миллионов евро. Клубы ведут переговоры.

В прошлом сезоне Забитцер провел 39 игр за "Лейпциг" во всех турнирах, в которых забил девять голов и выполнил семь голевых передач.

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