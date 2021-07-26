Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:54

З Білорусі втік авіадиспетчер, який садив літак з Протасевичем – ЗМІ

23:58

"Прокляття" прапороносців. Чому багато українських спортсменів бояться нести прапор на відкритті Олімпіади?

23:46

На Київщині подорожчає проїзд у приміських маршрутках: коли і як зросте ціна

22:48

27 липня у Києві перекриватимуть рух транспорту через заходи із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі

20:01

Долголетие и культура: вероятность смерти у любителей искусства оказалась ниже

19:01

Вирусный хит лета. Антон Вельбой объяснил, почему решил написать песню о гусях (видео)

18:01

Пионтковский: Непокоренная Украина никогда не примет путинско-байденского приглашения на казнь и будет сражаться за свою субъектность

17:01

Запрет на черные машины, перекусы за рулем и вождение в халате: автомобильные "нельзя" из разных стран мира

16:30

Бутусов: Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента – это просто позор

16:11

Только семь процентов генов отличают современного человека от неандертальца

15:35

Хотів "вигнати Путіна": якутського шамана Габишева відправили на примусове лікування

15:01

Береза: Я склонен верить злым языкам из ОП, рекомендую проследить перемещение президентского самолёта. Без президента

14:30

Нужны не маски, а респираторы: врач пояснил, к чему готовиться в борьбе с COVID-19

13:47

Акція проти сексуалізації: німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді в закритих комбінезонах (фото)

12:31

Саакашвили назвал факт из биографии Путина, связывающий его со Сталиным

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

"Прокляття" прапороносців. Чому багато українських спортсменів бояться нести прапор на відкритті Олімпіади?

  15   0 26.07.2021, 23:58 | Новости, Спорт
"Прокляття" прапороносців. Чому багато українських спортсменів бояться нести прапор на відкритті Олімпіади?

Про прокляття прапороносців... А чи знаєте ви, що багато українських спортсменів бояться нести прапор на відкритті Олімпіади?

Ні, він не тяжкий) І йдеться не про якесь небажання чи відсутність поваги до держави. Просто у спорті є певні забобони, пише на власній сторінці у Facebook журналіст Євген Будерацький, інформує UAINFO.org.

Так, так, розкажіть мені, що ви не плюєте через плече, не дивитесь у дзеркало, коли раптом довелось повернутись додому, тільки вийшовши, не бажаєте "ні пуху, ні пера", через те, що це все язичницька маячня)

Так от, один з таких забобонів якраз і стосується прапору. Серед спортсменів навіть часто говорять про "прокляття прапороносців" (до речі, про нього є історії не тільки в українській збірній). 

І якщо просто глянути статистику, то ви теж можете повірити в прокляття. Просто нагадаю:

На Олімпіаді в Атланті 1996 року український прапор ніс легендарний Сергій Бубка. На самих іграх ще у кваліфікації Назарович отримав травму, і знявся зі змагань.

2000 рік, Сідней - прапор несе діючий на той момент олімпійський чемпіон в парусному спорті Євген Браславець. В Австралії Євген став шостим.

2004 рік, Афіни - прапор в руках прославленого плавця Денис Силантьев. І знову мимо - в особистих Денис не вийшов у фінал, а в командній естафеті українці припливли шостими.

2008 рік, Пекін - прапор несла Яна Клочкова, яка зрештою навіть не вийшла на старт.

2012 рік, Лондон - дзюдоїст Роман Гонтюк програє у першому ж поєдинку.

2016 рік, бразильське Ріо - олімпійський чемпіон Сіднею, стрілець Микола Мільчев стає четвертим у стендовій стрільбі. 

І ось сьогодні вранці одна з головних олімпійських надій вже легендарна Олена Костевич, яка разом з фехтувальником Богданом Нікішиним несли прапор у Токіо, зупиняється за крок до медалі у стрільбі з пістолета з 10 метрів, а Богдан вилетів в 1/16...

І хоч після такого можна повірити у будь-які забобони, але точно знаю, що і у Олени, і у Богдана ще є шанс навіть на цих іграх зламати цю сумну традицію. На що ми щиро сподіваємося) 

Євген БУДЕРАЦЬКИЙ

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (540)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]