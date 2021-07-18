"Ливерпуль" близок к продлению контракта с основным голкипером

Переговоры между сторонами находятся на заключительной стадии.

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер в ближайшее время подпишет новый контракт с мерсисайдским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на заключительной стадии.

Бразильский голкипер подпишет с английским клубом соглашение до лета 2026 года. Ожидается, что договор будет подписан в ближайшие дни.

Напомним, 28-летний Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. В прошлом сезоне бразилец провел за мерсисайдцев 42 матча во всех турнирах, забив один гол и пропустив 41 мяч.

Фото Getty Images