Гвоздик - о завершении карьеры: Скорее всего, это окончательное решение

Украинец еще не поставил жирную точку и может рассмотреть варианты о бое.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался о том, окончательное ли его решение завершить карьеру.

"Мне бы не так хотелось сказать последнее слово в карьере, но вмешались внешние факторы, в первую очередь - коронавирус. Мне уже не 20 лет, я посоветовался с семьей, супругой, и мы вместе приняли такое решение.

Скорее всего да, это окончательное решение, но жирную точку я бы еще не ставил. Все говорят, что хотят моего возвращения, вот только конкретных предложений мне не поступало. Все знают мой номер, можно поговорить.

Я не заканчивал с боксом, и, надеюсь, что никогда не закончу. Соревновательный - да, но обычным планирую заниматься всю жизнь.

Слова Боба Арума не больше, чем просто слова. Я предпринимал попытки оживить эту ситуацию в соцсетях, но со мной лично никто не связывался, и дальше разговоров дело не зашло. Но если зайдет - я рассмотрю", - рассказал Гвоздик в эфире телеканала Megogo.

Напомним, Гвоздик завершил карьеру летом 2020 года. Его последний поединок состоялся 19 октября 2019 года. Тогда он проиграл титул российскому боксеру Артуру Бетербиеву.

isport.ua

Фото KHARKIV Today