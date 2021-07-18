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Гвоздик - о завершении карьеры: Скорее всего, это окончательное решение

  5   0 18.07.2021, 12:05 | Новости, Спорт
Гвоздик - о завершении карьеры: Скорее всего, это окончательное решение

Украинец еще не поставил жирную точку и может рассмотреть варианты о бое.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался о том, окончательное ли его решение завершить карьеру.

"Мне бы не так хотелось сказать последнее слово в карьере, но вмешались внешние факторы, в первую очередь - коронавирус. Мне уже не 20 лет, я посоветовался с семьей, супругой, и мы вместе приняли такое решение.

Скорее всего да, это окончательное решение, но жирную точку я бы еще не ставил. Все говорят, что хотят моего возвращения, вот только конкретных предложений мне не поступало. Все знают мой номер, можно поговорить.

Я не заканчивал с боксом, и, надеюсь, что никогда не закончу. Соревновательный - да, но обычным планирую заниматься всю жизнь.

Слова Боба Арума не больше, чем просто слова. Я предпринимал попытки оживить эту ситуацию в соцсетях, но со мной лично никто не связывался, и дальше разговоров дело не зашло. Но если зайдет - я рассмотрю", - рассказал Гвоздик в эфире телеканала Megogo.

Напомним, Гвоздик завершил карьеру летом 2020 года. Его последний поединок состоялся 19 октября 2019 года. Тогда он проиграл титул российскому боксеру Артуру Бетербиеву.

isport.ua
Фото KHARKIV Today

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