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Яремчук согласился на переход в" Бенфику", - СМИ

  14   0 12.07.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Яремчук согласился на переход в" Бенфику", - СМИ

Украинский форвард намерен подписать контракт с португальским клубом.

Маловероятно, что в новом сезоне Роман Яремчук будет представлять бельгийский "Гент", поскольку в игроке заинтересованы другие европейские клубы.

По информации издания Voetbal24, активный интерес к трансферу игрока проявляет лиссабонская "Бенфика". 

Переговоры на клубном уровне уже ведутся, но обещают быть тяжелыми. "Гент" хочет получить за Яремчука 25 миллионов евро, а "Бенфика" сейчас надеется немного снизить цену.

Сам же Роман согласен на переход и договориться с ним по личному контракту вряд ли будет проблемой.

Фото XSPORT.ua

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