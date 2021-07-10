"Арсенал" подписал защитника "Бенфики"

Лондонский клуб усилился молодым футболистом Нуну Таварешем.

Лондонский "Арсенал" объявил о трансфере левого защитника "Бенфики" Нуну Тавереша.

Как сообщает официальный сайт "канониров", 21-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт. Трансфер обошелся "Арсеналу" в 8 миллионов евро, а также в соглашении прописана выплата различных бонусов, которые дополнительно может получить "Бенфика".

В новом клубе Тавареш будет выступать под 20-м игровым номером.

Отметим, что в минувшем сезоне футболист отыграл 14 матчей в рамках чемпионата Португалии. Изначально Тавареш начинал в системе лиссабонского "Спортинга", но затем перебрался в "Бенфику", где и дебютировал на взрослом уровне в 2019 году.

"Мы приветствуем Нуну в клубе. Это молодой игрок с большими перспективами, который очень хорошо развился в "Бенфике" и показал свои качества в сборной Португалии U-21.

Он придаст "Арсеналу" дополнительную силу и возможности в защите", - прокомментировал трансфер главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

Фото arsenal.com