"Ливорно" начал процедуру ликвидации клуба

Итальянский клуб на грани исчезновения.

Итальянский "Ливорно" официально сообщил, что клуб был объявлен банкротом.

Руководство клуба должно было покрыть убытки за счет увеличения капитала до 9 июля, однако новых средств не поступило. Сейчас боссы начали процедуру ликвидации клуба.

У "Ливорно" есть 12 дней, чтобы найти нового владельца. Если же этого не случится, то клуб начнет все с нуля.

Напомним, "Ливорно" по итогам сезона-2020/21 занял последнее место в Серии C. С команды по ходу сезона были сняты очки за долги.

Отметим, в последний раз итальянский клуб выступал в Серии А в сезоне-2013/14. Наилучшими достижением команды является два вторых места в чемпионате Италии - 1920 и 1943 годах.