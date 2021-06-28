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"Лацио" ведет переговоры об аренде Брандта

  5   0 28.06.2021, 19:34 | Новости, Спорт
"Лацио" ведет переговоры об аренде Брандта

"Орлы" рассматривают варианты сотрудничества с хавбеком.

Лацио заинтересован в подписании полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, клуб готов арендовать немецкого хавбека с опцией выкупа за 21-22 миллиона евро.

Отмечается, что эта опция может стать обязательством в случае выхода "Лацио" в Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне Брандт сыграл в 45 матчах "шмелей", в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Фото Getty Images

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