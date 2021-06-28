Макаренко может покинуть "Андерлехт"

Бельгийцы не рассчитывают на украинца в новом сезоне.

Футболист сборной Украины и "Андерлехта" Евгений Макаренко может покинуть бельгийский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Voetbal Belgie, "Андерлехт" намерен расстаться c украинским полузащитником. Бельгийцы не рассчитывают на Макаренко в новом сезоне, поэтому он будет тренироваться отдельно от первой команды, когда вернется после чемпионата Европы.

Напомним, Макаренко перебрался в "Андерлехт" летом 2018 года. Во второй половине прошлого сезона 30-летний игрок выступал в аренде за "Кортрейк".

Всего в прошлом сезоне украинец провел 30 матчей, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.