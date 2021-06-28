"Ворскла" подтвердила уход Кулача

Нападающий покинет клуб на правах свободного агента.

"Ворскла" официально подтвердила, что форвард Владислав Кулач покидает команду.

Контракт с лучшим бомбардиром сезона 2020/21 истекает в конце июня и стороны решили не продлевать его.

Полтавчане уже попрощались с нападающим.

Кулач присоединился к "Ворскле" в январе этого года, перебравшись на правах свободного агента из донецкого "Шахтера".

В минувшем сезоне Кулач поучаствовал в 22 матчах "Ворсклы" во всех турнирах, отметившись 17 голами.

Фото ФК Ворскла