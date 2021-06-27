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Ломаченко одержал досрочную победу над Накатани (видео)

  133   0 27.06.2021, 08:36 | Новости, Видео, Спорт
Ломаченко одержал досрочную победу над Накатани (видео)

Украинец полностью доминировал и уверенно выиграл. Рефери остановил поединок в девятом раунде.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) уверенно выиграл у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) в Лас-Вегасе в вечере бокса от Top Rank.

Мы привыкли к тому, что Ломаченко спокойно начинает поединки, с разведки, но Накатани почувствовал силу ударов украинца с первого раунда.

Василий был быстрее, без проблем проходил на ближнюю дистанцию, сближался с резкими и точными ударами. Из негатива - уже в первом раунде столкновение головами закончилось рассечением у украинца, но в углу с ним быстро справились.

Накатани пытался сдерживать Ломаченко джебом, но проигрывал в скорости, поэтому единственным спасением от неприятностей стал клинч. Ломаченко спокойно проводил бой, иногда взрываясь одиночными точными ударами, но после этого давал японцу возможность восстановиться.

В концовке третьего раунда Накатани оказался на канвасе, но рефери посчитал, что тот просто поскользнулся. А вот в пятом раунде, когда вновь японец упал, рефери счет уже открыл.

В целом, даже имея полное преимущество, Ломаченко добавлял и в шестом раунде впервые провел серию ударов после хорошего попадания, зажал соперника к канатам, но тот выстоял. Вообще стоит отметить выдержку Накатани, который после сильных пропущенных ударов продолжал стойко держаться.

И все же пропущенные удары со временем сказывались. В седьмом раунде правый глаз полностью заплыл и все стало еще хуже. Все завершилось для японца в девятом раунде, который начался с попадания боковым от украинца. Накатани хоть и пошатнулся, но продолжал стоять, принимая удары Ломаченко. Ноги подкашивались, но он продолжал стоять пока не вмешался рефери и не остановил поединок.

korrespondent.net

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