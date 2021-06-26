Хакими согласовал контракт с "ПСЖ"

Ашраф Хакими близок к переезду во Францию.
Футболист "Интера" Ашраф Хакими может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Защитник близок к переходу в "ПСЖ".
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, французский клуб и 22-летний футболист уже согласовали контракт, который будет действовать до 2026 года.
Отмечается, что Хакими намерен перейти только в "ПСЖ", несмотря на интерес "Челси" и других европейских клубов.
"Интер" готов отпустить своего игрока за 70 миллионов евро, так что переговоры находятся на финальной стадии.
В прошлом сезоне Хакими провел 37 матчей в Серии А, в которых забил семь голов и выполнил восемь голевых передач.
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