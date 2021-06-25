"Отримати Україну – це плюс". Лідер збірної Швеції поділився очікуваннями від матчу з командою Шевченка

Фото: Еміль Форсберг via Instagram

Півзахисник збірної Швеції Еміль Форсберг поділився очікуваннями від майбутньої гри зі збірною України в 1/8 фіналу Євро-2020.

На думку Форсберга, збірній Швеції пощастило, що її суперником в 1/8 фіналу стане Україна, а не Бельгія чи Хорватія, які були потенційними суперниками скандинавської команди, повідомляє Dagens Nyheter, інформує НВ.

«Отримати Україну - це плюс, але я не хочу наврочити - казати „ми отримаємо тих чи тих", а потім вилетіти. Але Хорватія і Бельгія насправді звучать інакше».

У складі збірної України Форсберг виділив Зінченка та Ярмоленка, а серед сильних сторін назвав контратаки.

«Вони грають привабливо, буде непростий матч. У них є хороші футболісти, але наша мета - пройти далі», - сказав Форсберг.

Напередодні збірна Швеції обіграла Польщу з рахунком 3:2 та вийшла у 1/8 фіналу Євро-2020, де її суперником стане Україна. Матч відбудеться 29 червня в Глазго.

НВ