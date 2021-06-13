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"Севилья" предложила пятилетний контракт Рамосу с возможностью остаться в руководстве клуба

  26   0 13.06.2021, 07:10 | Новости, Спорт
"Севилья" предложила пятилетний контракт Рамосу с возможностью остаться в руководстве клуба

Опытный защитник будет зарабатывать семь миллионов евро в год.

Контракт капитана "Реала" Серхио Рамоса с клубом завершится уже через три недели, и стороны никак не могут договориться о его продлении.

Этой ситуацией решила воспользоваться "Севилья". По информации локального радио El Primer Palo, клуб уже контактировал с 35-летним защитником и предложим ему весьма солидное соглашение.

Утверждается, что "нервионцы" готовы предоставить Рамосу пятилетний контракт с окладом в размере 7 миллионов евро в год. Кроме того, после окончания соглашения испанец получит должность в руководстве клуба.

Напомним, минувший сезон выдался не самым удачным для Рамоса - из-за травм он сыграл лишь в 21-м матче за "Реал", в которых забил четыре гола и отличился одной результативной передаче.

Фото Vbet News

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