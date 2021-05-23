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Балотелли решил покинуть "Монцу"

  18   0 23.05.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Балотелли решил покинуть "Монцу"

Клуб не сумел повыситься в классе.

Форвард Марио Балотелли покинет "Монцу" этим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, в договоре итальянца был пункт об автоматическом продлении соглашения, если "Монца" повысится в классе по итогам сезона.

После вылета "Монцы" из плей-офф за выход в первый дивизион, нападающий решил не продлевать контракт.

Соглашение Балотелли с клубом Серии Б истекает в июне

В прошедшем сезоне Балотелли забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за "Монцу".

Фото Getty Images

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