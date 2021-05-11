"Динамо" может подписать юного игрока "Палмейрас"

Ренан может перебраться в киевский клуб.

Киевское "Динамо" заинтересовано в подписании футболиста "Палмейрас" Ренана Виктора да Силвы, об этом сообщает UOL.

По информации издания, украинский клуб хочет заключить сделку с 18-летним игроком в летнее трансферное окно.

Руководство "Палмейрас" оценивает Ренана в 8-10 миллионов евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до января 2026 года.

В текущем сезоне бразилец провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, а также сыграл четыре поединка в Кубке Либертадорес. На его счету один гол.

Transfermarkt оценивает Ренана в 750 тысяч евро.

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