"Интер" готов продать Санчеса

Чилиец может сменить клубную прописку.

Вингер "Интера" Алексис Санчес может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, руководство "нерадзурри" рассматривает возможность продажи чилийца по окончанию сезона.

"Интер" хочет расстаться с 32-летним игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость команды. Санчес получает в миланском клубе семь миллионов евро в год, что существенно сказывается на экономику "Интера".

В текущем сезоне Санчес провел 35 матчей за "Интер" во всех турнирах, в которых забил пять голов и выполнил семь голевых передач. Transfermarkt оценивает чилийца в 10 миллионов евро.

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