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Гордон возглавил рейтинг президентов среди не политиков, – опрос

  2   0 29.12.2021, 10:01 | Новости, Политика
Гордон возглавил рейтинг президентов среди не политиков, – опрос

Среди кандидатов, не являющихся политиками и не входящих в нынешнюю власть, большинство украинцев поддержало бы в должности президента журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований им. О. Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцам предлагали поразмыслить о ситуации, когда политики не могут участвовать в управлении государством. Только 30% из них смогли определиться, за кого бы они в таком случае голосовали.

Больше голосов получил бы журналист Дмитрий Гордон (9% среди всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Результаты других лиц таковы:

  • Журналист Виталий Портников - соответственно 6% и 20% голосов;

  • Журналистка Наталья Мосейчук - 4% и 12%;

  • Врач Евгений Комаровский - 4% и 10%;

  • Журналист Дмитрий Спивак - 3% и 8%;

  • Журналист-путешественник Дмитрий Комаров - 3 и 7%;

  • Певец Олег Винник - 2% и 4%;

  • Спортсмен Василий Ломаченко - 2% и 4%;

  • Писатель Лесь Подеревянский - 1% и 4%;

  • Спортсмен Александр Шовковский - 1% и 3%;

  • Певица Ольга Полякова - 1% и 1%;

  • Блогер София Стужук - 0,1% и 0,2%.

К ситуации, в которой все существующие политсилы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством, негативно отнеслись бы 35% украинцев, положительно - 25%. 23% было бы безразлично, 17% не определились с ответом.

Среди социальных групп, представителям которых они бы в таком случае доверили управление государством, респонденты чаще всего называли представителей общественных организаций, активистов (28%), представителей местного самоуправления (25%), преподавателей университетов, ученых (23%), ветеранов АТО/ООС, добровольцев, военнослужащих (22,5%), волонтеров (18,5%).

Доверить в такой ситуации управление государством одной из промышленно-финансовых групп согласны только 22% респондентов. С ним половина (или 11% всех опрошенных) выбрали бы ФПГ Рината Ахметова, 4,5% всех опрошенных - ФПГ Виктора Пинчука, 2,5% - ФПГ Игоря Коломойского, 2% - ФПГ Вадима Новинского, 0,7% - Жеваго, 0,7% - ФПГ Юрия Косюка, 0,5% - ФПГ Андрея Веревского. 

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