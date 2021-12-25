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Они хотят разорвать нашу страну, - Данилов о планах Кремля

  9   0 25.12.2021, 20:33 | Новости, Политика
Они хотят разорвать нашу страну, - Данилов о планах Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что серьезного риска неизбежного вторжения России на территорию Украины пока нет. Руководство Украины пока не фиксирует критическое наращивание российских войск на общей границе.

Как сообщает DW, об этом он сказал в интервью агентству AFP.

По оценкам официального Киева, с октября количество российских войск на границе Украины выросло с 93 до 104 тысяч. "Мы не считаем, что это большое увеличение", - сказал Данилов. По его словам, власти не хотят "пугать людей" разговорами о войне, поскольку это "дестабилизирует ситуацию внутри страны", что может сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. В то же время, он заявил, что "Путин хочет уничтожить" Украину. "Удастся ли ему? Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну", - сказал секретарь СНБО.

Как отметил Данилов, в стремлении дестабилизировать Украину изнутри, Кремль прибегает к кибератакам и углублению энергетического кризиса. "Я настаиваю, что это главная задача Путина", - сказал он. Если этого сделать не удастся, Россия может перебросить свои войска через границу, считает Данилов.

Более того, секретарь СНБО обвинил Россию в стремлении еще больше разделить Украину. "Они хотят разорвать нашу страну, чтобы она перестала существовать в ее нынешних границах", - сказал он.

Москва, в свою очередь, отрицает свои намерения по вторжению в Украину. Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что это Киев может готовить военную операцию на Донбассе. Данилов такую ​​вероятность отрицает: по его словам, для украинских властей это неприемлемое решение, ведь это приведет к массовому увеличению жертв среди гражданского населения. "Мы хотели бы, чтобы были переговоры, мы хотели бы, чтобы россияне вывели свои войска, свои танки и пошли домой, - сказал он. - Но Путин этого не хочет".

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