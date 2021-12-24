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КМИС: Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО – 67,8%

  6   0 24.12.2021, 17:03 | Новости, Политика
КМИС: Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО – 67,8%

39,2% граждан считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, 29,7% считают, что принятие такого требования ослабит агрессивность Кремля.

Об этом идет речь в исследовании КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы вступление Украины и в ЕС, и в НАТО. В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором (обычно обе эти категории респондентов в результате не участвуют в референдумах). Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС", - говорится в исследовании.

"В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% - "против". Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО", - отметили авторы исследования.

"Среди жителей Запада / Центра подавляющее большинство поддерживают и вступление в ЕС, и вступление в НАТО. На Юге/Востоке поддержка евроатлантической интеграции ниже. В то же время, в случае вступления в ЕС большинство на референдуме поддержали бы такое решение, а в случае вступления в НАТО голоса "за" и "против" разделились бы практически поровну", - отмечается в исследовании

"39,2% респондентов считают, что принятие требования В. Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку только разожжет агрессивность В. Путина в отношении Украины. Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность В. Путина в отношении Украины - 29,7%. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением", - добавили авторы исс

В течение 13-16 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. 

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