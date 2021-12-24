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"Вам подобається Путін": ведучий телеканалу "Рада" посварився з нардепом від ОПЗЖ (відео)

  10   0 24.12.2021, 13:20 | Новости, Политика
"Вам подобається Путін": ведучий телеканалу "Рада" посварився з нардепом від ОПЗЖ (відео)

Після тривалої дискусії Качний покинув студію / колаж УНІАН

В прямому ефірі парламентського телеканалу "Рада" напередодні ввечері сталася словесна суперечка між ведучим - відомим блогером Сергієм Івановим та нардепом від проросійської ОПЗЖ Олександром Качним.

Іванов і Качний не приховували неприязне ставлення один до одного. Зокрема, нардеп нагадав журналісту його неоднозначні відео на Youtube, у відповідь той назвав їх сатирою, інформує УНІАН.

"Я що хочеш можу говорити на телеканалі "Рада", я народний депутат. А ви не все можете", - заявив у якийсь момент нардеп, додавши, що Іванов не має права працювати на телеканалі. 

Ведучий своєю чергою звинуватив депутата в підтримці президента РФ Володимира Путіна та "русского мира".

"Вам же подобається Путін, Росія, ви захищаєте російські інтереси в Україні, навіть тут проводите проросійську пропаганду", - заявив Іванов. Качний у відповідь сказав, що любить Україну, є українцем і виріс на Київщині. Натомість він нагадав, що Іванов до столиці приїхав з Луганщини.

Далі дискусія перейшла на тему окупації Криму та Донбасу.

"Ви поклали Україну під Путіна у 2014 році", - сказав Іванов Качному. Той розсміявся. 

Дискусія завершилася тим, що депутат покинув студію. Іванов після цього також почав сміятися.

УНІАН

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