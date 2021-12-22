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"Ты что больной на голову? Это автомобиль народного депутата, как ты можешь его осматривать?": "слуга народа" обматерил полицейских"

  9   0 22.12.2021, 15:01 | Новости, Политика
"Ты что больной на голову? Это автомобиль народного депутата, как ты можешь его осматривать?": "слуга народа" обматерил полицейских"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили его водителя за нарушение ПДД.

Об этом пишет Украинская правда.

По данным источников УП, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения - пересечение двойной полосы - примерно в 4 утра.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно говоря, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что оно принадлежит нардепу, а также, что к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.

На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола" и обзывает полицейских "дебилами".

Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа - ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галущко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Прямая речь:

Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину? 

Полицейский: У вас що дипломатичний автомобіль? 

Н: Этот автомобиль мне принадлежит. 

П: Чудово. 

Н: В декларации задекларирован. 

П: Супер. 

Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что? 

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів? 

Н: Ты что больной на голову или что?! 

П: Я вас прошу нормально спілкуватись. 

Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины! 

П: Він має імунітет? 

Н: Как ты можешь его осматривать? 

П: Вас ніхто не оглядав.

Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?! 

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

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