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Ян Валетов: С "пидозрой" Порошенко просто комический номер, не иначе

  12   0 21.12.2021, 09:00 | Новости, Политика
Ян Валетов: С "пидозрой" Порошенко просто комический номер, не иначе

"Когда Порошенко чудил во время предвыборной кампании, я говорил, что имея таких консультантов, как у него в команде, врагов можно уже и не иметь. Он потонул, потому что думал въехать в новый срок на старом осликe, построив избирательный процесс на уже отыгранных вещах и обещаниях", об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ян Валетов, информирует UAINFO.org

"Есть у меня впечатление, что советники уровня "бог" перешли к Зеленскому по наследству.

Не уверен, что рейтинги президенту можно повысить подозрениями Порошенко и Медвечуку - имхо, весьма сомнительный метод. А вот то, что теперь нужно "пидозру" обязательно доказать, обосновать и перевести в обвинение, а иначе порвут на тряпки - для меня очевидно. Получится доказать? Ну, ок... А если (и это наиболее вероятно) не получится? Что тогда?

Какой план у власти? Как будут объяснять очередной провал? Понимают ли последствия? В общем... и смешно, и грустно", - завершает Валетов.

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