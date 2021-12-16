Арахамія заявив, що не бачить розколу в "Слузі народу"

Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив про відсутність розколу в цій політичній силі.

Про це Арахамія сказав в ефір парламентського телеканалу "Рада", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не бачу розколу... Монобільшість 100% існує", - наголосив політик.

Він висловив припущення, що розмови про ймовірний розкол у фракції виникають на тлі поступової підготовки народних депутатів до передвиборчого процесу, який розпочнеться приблизно через 7-8 місяців. "Той, хто вирішив далі йти в політику, шукає якісь орієнтири", - зауважив Арахамія.

У цьому контексті парламентарій указав на невизначеність ситуації з Виборчим кодексом, ухваленим чинним скликанням Верховної Ради. За його словами, у кодексі багато помилок, які йому не подобаються з погляду партійного будівництва.

"Тому що у вас є список, де ваші ж люди один з одним конкурують і фактично компрометують один одного, таким чином спускаючи, а не піднімаючи рейтинг партії. Сама система побудована так, що вона мотивує вас боротися всередині, а не зовні. Це треба змінювати", - вважає очільник фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, згідно з Конституцією України, наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023-го, а президентські - навесні 2024 року.

Укрінформ