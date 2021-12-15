Береза: История с созданием госавиакомпании УНА показывает, что Зеленский – это все же лучший бизнес-проект Коломойского

Текст большой. Очень. Но дочитайте его до конца. Это важно. Очень. И, пожалуйста, поделитесь им. Сегодня я принес вам #зраду высшего сорта. Это будет история громче, чем с Гогилашвили из МВД. Она состоит из микса коррупции, желания попиариться, глупости и обеспечения перетока миллиардов долларов из бюджета Украины в карман Игоря Валерьевича Коломойского. И это история, которая показывает, что Зеленский - это все же лучший бизнес-проект Коломойского. Но давайте обо всем по очереди. А вы читайте и делитесь этим постом. Потому что власть боится именно разглашения, пишет на своей странице в Facebook Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

25 ноября, во время своего выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм", Зеленский делает громкое заявление о том, что он принял решение создавать государственную авиакомпанию - УНА. И это было неожиданно для всех, как в Украине, так и за рубежом. Дело в том, что государство самый неэффективный управленец, а любые госкомпании в Украине - это кормушка для госчиновников и источник коррупции. Украина обещает МВФ, что продаст все госкомпании, которые приносят десятки миллиардов гривен убытков для бюджета государства и создают десятки миллиардов гривен доходов для тех, кто ими управляют со стороны государства.

Более того, создание государственной авиакомпании противоречит политике госсобственности, разработанной КМУ, которая рекомендует избавиться от всех госкомпаний. И в тот же момент Зеленский создает новую структуру, которая будет госкомпанией. Удивлены? Подождите. Это лишь начало.

Зеленский громко заявил: "Это моя мечта - сделать современную государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines и Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги..." И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что авиаперевозки - это жесткий конкурентный бизнес и мечтателям в нем есть место лишь, как клиентам. Дело в том, что любая украинская авиакомпания вынуждена облетать авиапространство России и Беларуси, чего не делают перевозчики из других стран, в частности те же самые Турецкие Авиалинии, о которых говорил, Зеленский.

А это значит, что будут выше затраты и больше время полёта, поэтому конкурировать в этих параметрах будет невозможно. Кроме того, чтобы быть конкурентоспособной, УНА должна проявлять операционную гибкость и быстроту в принятии решений, в закупках, найме высоко- и узкоквалифицированного персонала и т. д. Это почти невозможно, если УНА будет заказчиком в публичных закупках. Так и будет, если компания будет обеспечивать потребности государства не на коммерческой основе.

Представляете, как компания закупает топливо на Прозоро, а в этот момент проигравшие подают жалобу в АМКУ и самолеты стоят без топлива, пока идут разбирательства. И те, кто купил билеты у УНА будут в "восторге", да?

А если для компании сделают исключение и дадут возможность ей, как единственному госпредприятию не участвовать в публичных закупках, то очень скоро мы увидим коррупцию и убытки, сравнимые с коррупцией и убытками на УЗ. При этом УЗ, находясь в тепличных условиях, а именно не имея конкуренции, принесла 12 млрд убытков в 2020 году.

Государственная авиакомпания вынуждена будет конкурировать со всеми летающими в Украину перевозчиками, убытки будут явно больше, чем у другой госкомпании, которая работает без всякой конкуренции. Хотя есть все же один возможный плюс от создания государственной авиакомпании - в её Набсовет можно будет назначить Сергея Лещенко или других лояльных власти говорящих голов, чтоб рассчитаться с ними за лояльность. Но это будет выгодно лишь Лещенко, а не государству.

И вот тут начинается самое интересное. По словам Зеленского, государство готово инвестировать в украинский воздушный флот, нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров для участия в общих проектах в авиастроительстве. Но уже известно, что украинских авиастроителей никто не привлекает, а из двух мировых производителей самолетов Boeing и Airbus государство БЕЗ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА выбрало французского производителя. И это очень интересный выбор при учете, что французские самолеты на 10 миллионов долларов дороже таких же американских.

И тут мне на память приходит история, которая произошла в прошлом году. Тогда в судебном процессе выяснилось, что Airbus подкупил государственных чиновников и скрыл платежи как часть модели коррупции во всем мире. Об этом заявили прокуроры США и после этого Airbus согласился на рекордные 4 миллиарда долларов США штрафа, которые компания выплатила Франции, Великобритании и США. Это мировое соглашение позволило избежать дальнейшего преследования в суде, но показало, что Airbus практикует коррупцию.

У меня сразу возник вопрос, а в Украине они работают так же? Может именно поэтому исследование, на котором базируются оценки Зеленского и правительства о необходимости создания украинского национального авиаперевозчика, проводила малоизвестная французская компания Aérogestion. И сделала это она по собственной инициативе, не взяв ни капли из украинского бюджета. А если учесть, что и Airbus французская компания, то все это напоминает коррупционный сговор, в котором французы хотят впарить нам свои самолёты на несколько миллиардов долларов, а украинские чиновники традиционно используют свое служебное положение в личных целях с возможностью наполнения своих карманов.

Но самое циничное в этой истории то, что 7 июля этого года, Рональд Шульц, являющийся региональным директором "Люфтганзы" по странам бывшего СССР и представляющий компанию "Люфтганза Консалтинг", вторую крупнейшую в мире консалтинговую компанию в сфере авиации, встречался с министром инфраструктуры Кубраковым и сказал, что правительство Германии искренне радовалось, когда избавилось от последней акции "Люфтганзы". Он не рекомендовал создавать госкомпанию. Но, видимо, управленцы Зеленского лучше разбираются в этом вопросе и считают себя умнее или хитрее немцев.

И вот тут на арену выходит не кто-то, а Игорь Валерьевича Коломойский. В ноябре в ВР было провалено голосование законопроекта 6298. Слуги собрали всего (224 голоса). А в том законопроекте было заложено 500 млн грн бюджетных денег на формирование уставного капитала для перевозчика УНА. Нарушая регламент ВРУ, на следующей день Стефанчук, выполняя команду из ОП, поставил на повторное голосование и законопроект был проголосован 242 голосами с помощью... группы "За Майбутне".

Откуда у группы, подконтрольной Коломойскому, такой патриотизм и желание помочь Зеленскому, спросите вы. А все просто. Источники рассказывают, что в планах Коломойского и Зеленского УНА должна будет проглотить МАУ, которым владеет Коломойский. Зачем это Игорю Валерьевичу, который никогда не славился альтруизмом? У МАУ огромные долги. Например, государству компания должна около 5 миллиардов гривен. А есть и другие долги и обязательства. Так вот, наше государство, забрав МАУ и передав её в государственную УНА, возьмёт обязательства на себя и погасит все долги. А управлять этой структурой будет... Правильно! Управлять будет Коломойский через своего человека.

Будет закупать самолеты и топливо, обслуживать структуру и конечно же все это будет делать из чистого альтруизма. А затем, возможно, УНА обанкротится и Коломойский сможет выкупить эту авиакомпанию за бесценок. И это будет лучшая история для ИВК. Он решит все свои проблемы с МАУ, получит возможность доить бюджет и в итоге вновь поимеет государство, как и в истории с Укрнафтой. Но и это ещё не все. В этом плане есть пару интересных моментов. Например, выдавливание с нашего авиарынка лоукостов. Как? Очень просто. У них заканчиваются договора и их не продлят на выгодных условиях. Меняют условия и скидки. После этого лоукосты сами уйдут. А это старая мечта кукловода Зеленского. Но кого из нас это обрадует?

В общем, это лишь малая верхушка айсберга. Я многое не перечислил. От того, что мы получим наказание за искажение конкуренции и иски от международных авиакомпаний до атаки на всех малых перевозчиков и создание новых коррупционных схем. Но об этом чуть позже. И ещё одно. Что общего у Украины и Монако? Украина и Монако - единственные страны в Европе, не оказавшие никакой помощи своим национальным авиакомпаниям. Только нюанс состоит в том, что в Монако нет своих авиакомпаний, а в Украине их несколько. Но если у Зеленского и Коломойского получится задуманное ими, то авиакомпания будет одна. И в выигрыше от этого будем не мы с вами.

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Борислав БЕРЕЗА