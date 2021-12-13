Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:00

Андрей Илларионов рассказал о попытке нового заговора: "Украина – жертва"

11:00

Мендель прокоментувала чутки про роман із Зеленським

10:02

Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента та отримує зарплату в студії "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

09:00

Житель Германии получит компенсацию за "производственную травму", полученную по дороге от кровати к компьютеру

08:09

Ученые объяснили, почему жирная пища на завтрак ухудшает симптомы похмелья

07:10

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

06:11

Чем полезен гранат и как его правильно выбирать

05:12

В начале 2023 года появится электрический Chevrolet Silverado

04:13

Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться к нему

03:05

Усик: Хотел бы отбоксировать на стадионе в Киеве

02:06

США разрабатывают контрмеры против России на случай вторжения в Украину

01:07

Пять привычек для пенсионеров, желающих дожить до 100

00:08

Mercedes разрешили на глобальном уровне использовать Drive Pilot 3-го уровня

23:03

В Луцке машина въехала в толпу на переходе (видео)

22:04

Российским судьям запретили материться

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Андрей Илларионов рассказал о попытке нового заговора: "Украина – жертва"

  4   0 13.12.2021, 12:00 | Новости, Политика
Андрей Илларионов рассказал о попытке нового заговора: "Украина – жертва"

Российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что недавняя разговор президентов РФ и США - Джо Байдена и Владимира Путина, является попыткой заговора, во время которого жертвой является Украина.

В ходе беседы состоялось предварительное оформление договоренностей, достигнутых между двумя сторонами по формированию байденско-путинского альянса против украинского государства, рассказал эксперт в эфире канала "Украина 24", пишет УНИАН.

"Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, - это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена...", - сказал Илларионов.

По его мнению, Байден может пожертвовать безопасностью Украины ради безопасности Европы и всего мира.

"...мы видим, что во время этого телефонного разговора (Путина и Байдена - ред.) 7 декабря состоялось предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами по формированию байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины", - считает экономист.

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (306)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]