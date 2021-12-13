Андрей Илларионов рассказал о попытке нового заговора: "Украина – жертва"

Российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что недавняя разговор президентов РФ и США - Джо Байдена и Владимира Путина, является попыткой заговора, во время которого жертвой является Украина.

В ходе беседы состоялось предварительное оформление договоренностей, достигнутых между двумя сторонами по формированию байденско-путинского альянса против украинского государства, рассказал эксперт в эфире канала "Украина 24", пишет УНИАН.

"Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, - это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена...", - сказал Илларионов.

По его мнению, Байден может пожертвовать безопасностью Украины ради безопасности Европы и всего мира.

"...мы видим, что во время этого телефонного разговора (Путина и Байдена - ред.) 7 декабря состоялось предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами по формированию байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины", - считает экономист.