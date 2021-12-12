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Путин и Байден проведут еще одни переговоры, - Кремль

  3   0 12.12.2021, 21:05 | Новости, Политика
Путин и Байден проведут еще одни переговоры, - Кремль

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились еще раз побеседовать. Их разговор состоится после переговоров представителей США и России.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Россия 1".

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - заявил он.

При этом Песков уточнил, что о личной встрече двух президентом говорить рано.

"А очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - добавил он.

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