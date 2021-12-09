Руслана – Зеленському: Володю, так не вийде у політиці. Це країна, а не серіал. Ти не маєш нав'язувати людям свій сценарій

Українська співачка, переможниця конкурсу "Євробачення 2004" Руслана Лижичко розповіла в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, що розчарована політикою президента України Володимира Зеленського.

Співачка зазначила, що в Україні "чомусь так завжди відбувається, що на виборах ми завжди між двома злами обираємо менше", тому 2019 року вона віддала свій голос за Зеленського.

Водночас виконавиця наголосила, що після виборів "якоїсь такої ейфорії не було точно".

"Не було, тому що я ж його знаю як колегу. І свого часу мені вистачило адеквату, щоб не йти у владу і не йти в президенти, хоча мене Майдан висував і було дуже багато пропозицій із цього приводу. Ні в Раду я вдруге не пішла, ні тим більше не балотувалася у президенти, - сказала Руслана. - Коли Володя переміг (здається, я навіть стрим робила у Facebook), я сказала тоді: "Ви не маєте права на помилку". Тому що багато зроблено помилок у політиці. Ще якісь помилки поставлять Україну під знак питання".

За словами співачки, сьогодні їй страшно через те, що відбувається в країні.

"Сьогодні ситуація така, що я бачу 50 на 50, наша країна знову на межі... Аж настільки мені моторошно, Олесю. Хто її штовхне? Чиїм футбольним м'ячем ми станемо? Не має так бути. Ми не маємо бути розмінною монетою. Для того, щоб цього не відбувалося, у владу мають іти сильні люди. Сильні", - сказала Руслана.

Вона наголосила, що президентська посада - "це дипломатія найвищого рівня".

"Людина, яка йде у крісло президента, повинна усвідомлювати: вона підставить усю країну чи підніме її? Або хоча б її не розвалить. Це величезна відповідальність... Неприпустимо на цій посаді показувати якісь слабкості. Просто заборонено показувати. Робиться все для того, щоб ці слабкості не потрапляли [у публічний простір], тому що будь-яка слабкість людини на такій посаді означає резонанс усього організму. Усього соціуму. Усієї країни. Зараз навіть не хочу аналізувати позицію моєї країни у світі. Але, боюся, вона дуже постраждала. Постраждала на рахунок того, чи самодостатні ми вирішувати свої проблеми. Усередині країни напруженість, емоційність, резонансність зараз, здається, на піку", - вважає співачка.

Вона розповіла, що за час президентства бачилася із Зеленським лише раз - у серпні 2021 року на концерті з нагоди Дня Незалежності України.

"Я Володю за весь цей час бачила лише один раз. І то миттю. І то тому, що я виступала на стадіоні під час 30-річчя незалежності України. Якби цього не було, думаю, у мене не було б жодної можливості його побачити. Для мене це було дико, боюся, що специфіка, якою володіє Володя... Він продюсер насамперед і сценарист, це жанр, у якому він точно фахівець, успішний фахівець, і досягнув результатів - і по бізнесу, і по рейтингах, і по аудиторії. Насправді цей жанр передбачає створення ілюзії. Ми, музиканти, це розуміємо. Сценарист пише те, чого немає. І видає кульмінації, які він хоче", - сказала Руслана.

Вона зазначила, що сьогодні вона має відчуття, що "країну знову треба рятувати", і звернулася до президента Зеленського.

"Мені б хотілося сказати: "Володю, так не вийде в політиці. Це країна, а не серіал. Тут не можна писати свої кульмінації. У людей є свої відчуття. Ти маєш відчути ці серця. Ти маєш відчути, що хочуть люди, і не нав'язувати їм свій сценарій. Зробити сценарій, який хоче Україна. Зібрати безліч прогресивних пропозицій від фахівців, від еліт. Хочеш бути інноватором - будь ним! Я тобі щиро зичу нарешті зробити цю українську інновацію. Але зроби! Бо зараз я навіть по своїй лінії не бачу жодного результату. Навіть спроби. Навіть бажання почути принаймні таких фахівців, як ми, та інших, які пропонують абсолютно здорові, прогресивні, інноваційні, чесні речі, які дуже далекі від якихось схем", - зазначила співачка.

Вона сказала, що після виборів у неї з'явилася "невелика надія", що в Україні вдасться реалізувати проєкти, пов'язані із "зеленою" енергетикою.

"Нічого не вийшло. Ми з [чоловіком] Сашком [Ксенофонтовим] ходили, передавали всі папери, ми пояснювали, як могли... Але нас не зрозуміли чи не захотіли зрозуміти... У нас не вийшло взагалі нічого. Ми не просунулися навіть на крок. Ми дуже переживали, що не змогли використати цю нібито ідеальну ситуацію для нас, коли ми так добре знаємо людей [з оточення Зеленського]", - сказала Руслана.

Вона зазначила, що не бачить змін не лише у сфері "зеленої" енергетики, якою вона цікавиться, а й у важливій для індустрії культури сфері авторських прав, у якій представники нинішньої української влади "точно розуміються".

"Ми абсолютно щиро пропонуємо свої ідеї та не просимо жодної державної підтримки, спонсорів чи інвесторів. Ми вже самодостатні, нам не треба йти до Володимира Зеленського, щоб щось попросити, ми йдемо щось запропонувати. А ви ж двері закрили! Ви ж чути не хочете! Для вас, виявляється, свій сценарій важливіший. Не пишіть свій сценарій! Це помилково. Ваш сценарій і наш рано чи пізно стануть різними. І тоді ні рейтинги, ні щось інше не допоможе, тому що ви станете чужими... Ми тепер уже розібратися її можемо, де правда, а де неправда. Просто треба відчувати свою країну", - сказав співачка.

Ксенофонтов, який теж брав участь в інтерв'ю, сказав, що, хоч не голосував за Зеленського, відчував "деяку ейфорію" після його перемоги на виборах, бо чекав на реальні зміни.

"Але те, що почало відбуватися, трохи почало розчаровувати... Виглядає так, що наша влада може говорити неправду, може видавати бажане за дійсне... Тобто деякі продюсери цього шоу для народу думають, що можна грати за законами жанру. За законами жанру, якщо це постановка, можна нести що завгодно. Жанр дозволяє. Кульмінація, розв'язка, люди поплескали, розійшлися - усі щасливі. Але тут [насправді] так не буває. Буде так, як воно є, а не так, як ти задумав у своїй п'єсі. У вдячних глядачів, якщо вони розходяться ні з чим, виникає питання: "А що це було? Нам пообіцяли, сказали, що все зашибісь, але ми розуміємо, що не зашибісь". Це викликає конфронтацію та напругу в суспільстві", - сказав Ксенофонтов.

ГОРДОН