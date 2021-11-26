"Чорний полковник": Арестович припустив змову Бурби з Порошенком для провалу операції "вагнерівців"

Позаштатний радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович припускає, що колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба змовився з колишнім президентом Петром Порошенком для провалу операції "вагнерівців".

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", інформує УНІАН.

"Я думаю, що пан Василь Бурба, який мені особисто дуже схожий на чорного полковника при режимі Порошенка, який виконував особливе завдання, людина, яка розганяла Майдан, працювала проти Майдану, - потім його перевели в ГУР, тому що там не люстрували. Він уник люстрації. Потім він стає начальником ГУР і за два роки з генерал-майора генерал-полковником. Це небачений військовий зліт. Що це означає? Що є деякі завдання, про які треба питати у президента Порошенка", - заявив Арестович.

"І питання полягає ось у чому: чи був це свідомий злочинний умисл з його боку? Тому що він зробив усе, щоб він був невинуватий, щоб він був героєм, а операція провалилась таким чи іншим чином", - додав Арестович.

На думку Арестовича, Бурба хотів видати себе героєм, а владу винною.

"Чи не було це змовою між колишнім президентом і Василем Бурбою стосовно чинної влади, щоб підставити її під страшний скандал, а зараз він розгортається за всіма правилами інформаційного психологічного протиборства", - заявив Арестович.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року у Білорусі затримали 33 бойовика ПВК "Вагнера, які воювали проти України на Донбасі.

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в країні в період виборчої кампанії.

11 серпня Офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу бойовиків.

14 серпня Білорусь видала Росії "вагнерівців".

5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Бурбу з посади начальника ГУР Міноборони і призначив на цю посаду Кирила Буданова. В Офісі президента пояснили, що зміна начальника ГУР пов'язана з необхідністю переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення питань у безпековій сфері.

17 листопада 2021 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Більша частина звіту присвячена саме процесу вербування "вагнерівців", але у ньому не йдеться про те, хто саме "злив" спецоперацію.

Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-очільника Головного управління розвідки Василя Бурби, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

УНІАН