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"Маневри можуть пожвавитися": експерт назвав терміни нового загострення на кордоні з РФ

  103   0 18.11.2021, 14:07 | Новости, Политика
"Маневри можуть пожвавитися": експерт назвав терміни нового загострення на кордоні з РФ

У перші місяці 2022 року ситуація на кордоні України і Росії знову може загостритися через скупчення там військ РФ.

Такий прогноз озвучив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, найбільш серйозна ситуація зараз на окупованому Донбасі - там фіксують активне переміщення артилерійських систем, танків, бронемашин, які підтягуються до лінії розмежування.

"І час від часу ми, на жаль, бачимо, що це призводить до загострення. Обстрілюються позиції українських військових. Подібні дані передає і Місія ОБСЄ, яка здійснює моніторинг, і постійно інформує, яка кількість фактичних сил і засобів знаходяться поза тими лініями і межами дислокації, від яких вони повинні були бути відведені згідно з Мінськими домовленостями", - говорить він.

Військовий експерт повідомив, що на початку наступного року можуть розпочатися рухи російських військ недалеко від українських кордонів.

"Остання інформація показала, що до 20-ї і 8-ї армії додалася частина 41-ї армії з Новосибірська, техніка якої базується і накопичується поблизу міста Смоленськ Російської Федерації. У комплексі - це близько 100 тисяч військових. Частина з них проводить певні маневри, військові навчання, частина техніки просто стоїть. Це з того, що на сьогодні відомо", - говорить він.

Мусієнко повідомив, що до 1 грудня в РФ закінчується військовий навчальний рік, а з початком нового може змінитися ситуація поблизу українського кордону.

"А ось вже з січня-лютого, про що говорять багато аналітиків, певні маневри і певний рух там можуть пожвавитися", - пояснив експерт.

"Вечірні Вісті"

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