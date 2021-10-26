"Ніхто не забутий". генпрокурор Венедіктова заявила про розслідування низки справ проти екс-глави МОЗ Степанова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила про розслідування низки кримінальних справ проти колишнього голови МОЗ Максима Степанова.

В ефірі ICTV вона зазначила, що кримінальних справ "фактових є досить багато", інформує UAINFO.org.

"Прокуратура вже давно розпочала розслідування. Але ми не можемо говорити емоціями. Ми можемо говорити конкретними доведеними фактами та доказами, які в суді встоять. У цьому випадку ніхто нікого не покриває. Ніхто не забутий і ніщо не забуто", - заявила Венедіктова.

Вона зазначила, що підозри можуть підписати після завершення розслідування.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада 292-ма голосами звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Подання про його відставку вніс до парламенту прем'єр Денис Шмигаль.

Головною причиною такого рішення за словами Шмигаля стали незадовільні темпи вакцинації від коронавірусу.

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