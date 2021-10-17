Министр обороны США в ходе визита в Украину и Грузию подтвердит, что двери НАТО открыты, - Пентагон

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин посетит Украину и Грузию с рабочим визитом. В частности, он подтвердит, что двери НАТО открыты для двух государств.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что глава Пентагона заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии.

"Мы успокаиваем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовой российской агрессии", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.