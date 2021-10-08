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Поляков утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации – Береза

  18   0 08.10.2021, 11:02 | Новости, Политика
Поляков утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации – Береза

"Сегодня ночью был обнаружен в такси мертвым народный депутат группы "За майбутне" Антон Поляков, который был избран в парламент от партии Слуга народа избирательнмоу округу № 206. Полякову было всего 33 года. Он постоянно критиковал Зеленского и неоднократно утверждал, что в ВР "слугам" платят деньги в конвертах за голосования. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.  

"1. Полиция не рассматривает версию убийства депутата ВР Антона Полякова (группа "За будущее"), он не был пьян. В ведомстве отметили, что предварительно депутат не был пьян. "Запаха алкоголя от него не было", - отметили в полиции.

2. При этом, по сведениям таксиста (гражданин Азербайджана Эльмир М.), он подобрал Полякова у дороги по адресу проспект Соборности 2, когда тот ловил машину. «Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», - рассказывает таксист.

После такой абсолютно противоположной информации не только у меня просто таки геометрически "растёт" доверие к информации от правоохранительных органов. А если вспомнить, как ДБР "не может" найти видеодоказательства того, что "слуга народа" Трухин был за рулём в момент ДТП, то еще больше растёт доверие к слугам Зе в погонах. Посмотрим на то, как будет проходить следствие. Но учитывая, что это был не друг президента, то видосика не будет, а вот вопросы к Зе будут у многих, кроме правоохранителей", - завершает Береза.

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