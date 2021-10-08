"ДНР", SkyMall и $60 млн кредита: "Схемы" опубликовали полное расследование о Мецгере и Укрэксимбанке. Видео

Журналисты программы "Схемы" опубликовали полное расследование о государственном Укрэксимбанке. В рамках подготовки к нему журналисты взяли интервью у главы учреждения Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них. Это привело к скандалу, отстранению Мецгера и вручению ему сообщения о подозрении, пишет Обозреватель.

Видео появилось на Youtube-канале "Радио Свобода" 7 октября. Как говорится в расследовании, весной 2021 года банк выдал кредиты на $60 млн фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого.

Одна из его компаний - "Спец-реммаш", как выяснилось, ведет деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области и платит налоги боевикам "ДНР". Там фирма ремонтирует оборудования для местных шахт.

Под залог этих средств заложили киевский торговый центр SkyMall, который более 10 лет является объектом корпоративного конфликта между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским.

Журналисты получили документы на более сто страниц, в которых выложена суть кредита. Речь, по их словам, идет о том, чтобы профинансировать покупку ТРЦ.

"Почему государственный Укрэксимбанк во главе с Евгением Мецгер издал многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги на оккупированной территории? Проводились ли все необходимые проверки? Если да, действительно ли в банке не смогли установить этих данных? А если установили - почему это не остановило кредитный комитет банка?Именно эти вопросы журналисты "Схем" и пытались поставить Евгению Мецгеру во время того самого интервью", - сказано в расследовании.