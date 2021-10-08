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Найден мертвым народный депутат Антон Поляков

  22   0 08.10.2021, 09:00 | Новости, Политика
Найден мертвым народный депутат Антон Поляков

В ночь на пятницу, 8 октября, умер народный депутат Антон Поляков. Об этом сообщает Нацполиция, пишет Корреспондент.

"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Тем временем PavlovskyNews со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в 2:10 полиция остановила такси в Киеве за нарушение правил дорожного движения.

"На заднем сидении сидел нардеп Антон Поляков, который себя уже плохо чувствовал. По предварительной информации, он был либо пьян, либо под наркотикам", - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали скорую, но спасти ему жизнь не получилось.

В полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "Естественная смерть" (ч. 1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Он возглавлял общественную организацию Украинский центр противодействия преступности и коррупции, был участником Черниговского молодежного городского совета.

Народным депутатом стал в 2019 году. Выдвигался партией Слуга народа в 206 избирательном округе, однако позже был исключен из фракции. В парламенте был беспартийным, находился в депутатской группе За майбутнє.

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