"Это наш гражданин". МИД обещает оказывать поддержку Саакашвили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

Об этом заявил глава МИД в эфире телеканала "Дом".

По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Добавим, что вчера в МИД было приглашен посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение относительно инцидента.