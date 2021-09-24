"Треба дати в око, щоб ви замовкли?": Милованов та Друзенко влаштували суперечку під час ток-шоу. ВІДЕО

Милованов поскандалив у прямому ефірі з юристом / скріншот

Радник керівника офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов і юрист Геннадій Друзенко поскандалили в прямому ефірі - справа ледь не дійшла до бійки.

Інцидент стався під час під час обговорення закону про деолігархізацію на ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, інформує UAINFO.org.

Спершу Друзенко попросив у опонента шанобливого ставлення, а також враховувати різницю в їхньому віці і його наукові ступені, що Милованов розцінив як ейджизм.

"Так я ж не кажу, що ви молокосос? Не кажу. Це не ейджизм ", - парирував Друзенко.

Також юрист дорікнув Мілованову в тому, що він поводиться, "як серед папуасів", хоча є американським вченим. Також Друзенко пригадав Милованову його бійку з екс-секретарем РНБО Олександром Данилюком, після якої у нього залишився синець під оком.

"Треба дати в око, щоб ви замовкли? То я дам, дуже просто", - попередив Друзенко.

Через кілька фраз ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук була змушена припинити їх дискусію.

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