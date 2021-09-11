Украину от ЕС отделяют световые годы, - Кальюлайд

Эстонский лидер повторила свои слова о пропасти между Евросоюзом и Украиной, рассказал несколько историй об украинской коррупции и олигархах.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд повторила свои слова о том, что впереди у Украины еще много лет работы для приближения к членству в ЕС. Об этом она сказала в субботу, 11 сентября, во время форума YES, комментируя свое предыдущее заявление, что Украине для членства нужно еще с 20 лет работы.

Керсти Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

"К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - добавила она.

Керсти Кальюлайд также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов в Украине.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций", - рассказала она.

"Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевидна", - резюмировала президент.

При этом Керсти Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова.

"Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это", - отметила президент Эстонии.

Она также добавила, что возможно, однажды произойдет чудо и олигархи услышат этот месседж - тогда "Украина начнет приближаться к ЕС".

Напомним, в конце августа президент Эстонии в интервью украинским журналистам рассказала, что советует не инвестировать в Украину. Политик отметила, что реформа правосудия в Украине не демонстрирует прогресса.

Ранее Кальюлайд заявила, что для получения членства в Евросоюзе Украине предстоит "еще 20 лет работы".

korrespondent.net