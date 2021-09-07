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Разумков предложил Арестовичу вступить в "Талибан"

  10   0 07.09.2021, 14:58 | Новости, Политика
Разумков предложил Арестовичу вступить в "Талибан"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что афганские беженцы "образованны лучше, нежели средний украинец".

Совет отправиться в Афганистан Разумков дал Арестовичу в эфире телеканала "Украина 24", информирует UAINFO.org 

"Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер.

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