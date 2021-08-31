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"ЄС залежний від газу РФ, тому жодні рішення судів не стануть на заваді", – експерт прокоментував програш "Газпрому" щодо "Північного потоку-2"

  3   0 31.08.2021, 10:01 | Новости, Политика
"ЄС залежний від газу РФ, тому жодні рішення судів не стануть на заваді", – експерт прокоментував програш "Газпрому" щодо "Північного потоку-2"

Попри те, що компанія "Nord Stream-2 AG" програла в Німеччині судовий розгляд, в ході якого намагалася вивести газопровід "Північний потік-2" з-під дії Газової директиви ЄС, буде знайдено інші законодавчі шляхи для продажу російського газу до країн Європейського Союзу, оскільки він є залежним від постачання російського газу.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев, передає UAINFO.org.

За словами експерта, РФ не буде змінювати законодавство за будь-яких рішень міжнародних чи національних судів країн ЄС, саме тому, ймовірно "буде змінено точку передачі власності на природний газ, який буде транспортуватись "Північним потоком-2".

"Це зніме всі проблеми... Газ буде продаватись не на території Німеччини, а на віртуальному хабі, який буде розташовано десь у міжнародних водах чи на території РФ. Так само як НАК "Нафтогаз України" створив швейцарську прокладку, і ми отримуємо газ російського походження. Точно таким чином "Газпром" створить прокладку і буде продавати газ", - пояснив він.

Геннадій Рябцев додав, що компанія "Північний потік-2" розглядає всі можливі варіанти виходу із ситуації.

"Не думаю, що для "Газпрому" виникне проблема (...). Європі дуже потрібен російський газ, і вона не може від нього відмовитись. Жодні рішення жодних судів не будуть ставати на заваді", - сказав він.

Експерт із енергетичних питань також додав, що сьогодні існує надлишок трубопровідних потужностей, що "було створено РФ умисно, щоб здійснювати в тому числі політичний тиск на ті країни, які є країнами-транзитерами, або які є "партнерами" РФ із постачання російського газу до ЄС".

"Це той тиск і зброя, про яку кажуть українські політки. "Північний Потік-2" - це 55 млрд м. куб на рік, тоді як РФ експортує до Європи 190-200 млрд на рік. Але з економічної точки зору український маршрут вигідний в тому числі для РФ", - повідомив експерт.

Геннадій Рябцев акцентував, що Україні важливо залучити до управління ГТС якусь велику європейську компанію, щоб отримати реальні гарантії завантаження нашої гілки транзитного маршруту після 2024 року. А також слід здійснити модернізацію української ГТС і оптимізації потужностей, щоб бути готовими до можливих дій з боку "Газпрому".

"На жаль, натомість наші високопосадовці займались виключно балачками і судовою тяганиною замість того, щоб займатись безпосередньою справами. Слід обов'язково реалізовувати стратегію енергетичної безпеки, що була ухвалена КМУ, де прописані всі завдання, пов'язані із майбутнім ГТС України", - завершив він.

Як відомо, дочірня компанія Газпрому і оператор "Північного потоку-2" Nord Stream2 AG програла в Німеччині судовий розгляд, під час якого намагалася вивести газопровід з-під дії Газової директиви ЄС.

Серед головних положень Директиви - це поділ компаній-постачальників газу і компаній, що транспортують газ. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від Газпрому, а 50% пропускної потужності газопроводу повинні резервуватися для альтернативних постачальників.

UAINFO

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