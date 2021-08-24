Франция подтвердила визит Макрона в Украину,- Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Украину с визитом. Министр МИД страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время пресконференции.

"Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений", - отметил Дмитрий Кулеба.

Украина, со своей стороны, ждет нового этапа сотрудничества с Францией.