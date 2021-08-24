Украина готова к нормандской встрече на уровне министров, - Кулеба

Украина готова к проведению нормандской встрече на уровне министров иностранных дел. А также готова работать над организацией саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместный с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом брифинг.

"Мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что Лавров (глава МИД России, - ред.) так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же будем работать над саммитом нормандского формата", - отметил Кулеба.