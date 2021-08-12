Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:00

Вчені встановили ймовірність зіткнення астероїда Бенну із Землею

22:01

"Наші гроші": Перше рішення "Укрзалізниці" за нового керівника виявилося на користь Ахметова

21:01

Два роки Ради: кожен п’ятий "слуга народу" – фігурант гучного скандалу

20:04

Стало відомо, скільки Мессі зароблятиме в ПСЖ

19:01

Завтра очікується комфортна погода. Така картинка "повисить" у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, – Діденко

18:00

Казарин: Лукашенко превращает свою страну в один большой Крым. Вычеркивает Беларусь из цивилизованного пространства

17:00

Европейский рекорд: на Сицилии зафиксировали +48,8 градусов

16:02

Борислав Береза: Скоро каждый ощутит, насколько дорого ему обходятся хотелки Зеленского

15:00

Гармаш назвав кілька причин нового загострення в Донбасі

13:59

The Washington Post: Противостояние Китая и США не похоже на "традиционную холодную войну"

13:02

Сазонов: В Харькове Добкин запускает развивающий проект, в котором обещает обучать детей правильному украинскому языку. Это не фейк и вы правильно прочитали

12:01

Ексміністра Миколу Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако. ФОТО

11:00

Ученые объяснили, почему у переболевших COVID-19 может ухудшаться память

10:23

Куюн занял первое место в рейтинге антидоверия среди топливных экспертов - опрос

10:00

Популярной актрисе диагностировали опасное заболевание

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

"Наші гроші": Перше рішення "Укрзалізниці" за нового керівника виявилося на користь Ахметова

  8   0 12.08.2021, 22:01 | Новости, Политика
"Наші гроші": Перше рішення "Укрзалізниці" за нового керівника виявилося на користь Ахметова

З 8 серпня філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) заборонила подачу під навантаження власних вагонів, окрім як за довгостроковими контрактами, більшість з яких - у групи Ріната Ахметова.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на Rail.insider. Там опублікували телефонограму, яку розіслали на всі регіональні філії УЗ.

«У зв'язку зі зменшенням кількості робочого парку піввагонів Перевізника умовних груп «ЦТЛ-ПВ-нові», «ЦТЛ-ПВ» та, як наслідок, фактичною неможливістю забезпечення заявок користувачів послуг, відповідно до п. 5.2.2 «Умов надання послуг перевезення з узгодженими строками та обсягами у власних вагонах Перевізника за результатами електронних торгів (аукціону) (Додаток 1-9 до «Договору надання послуг з організації перевезення вантажів...»), що напряму загрожує виникненню фактичної (згідно умов договору) фінансової відповідальності Перевізника перед користувачами послуг, забороняється з 20 год 01 хв доби 08.08.2021 до відміни, - подача під навантаження піввагонів з ознакою ЦТЛ, окрім як для забезпечення заявок з надання послуги перевезення з узгодженими строками та обсягами за результатами електронних торгів («довгострокові контракти»)», - йдеться у документі.

Компаній, з якими укладено довгострокові контракти, - чотири:

  • ТОВ «Метінвест-Шіппінг» (бенефіціар - Рінат Ахметов);
  • ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (Рінат Ахметов);
  • ТОВ «Інтвайс» (Сергій Осокін);
  • ТОВ «Ніка Транс Логістика» (Дмитро Фірташ).

Від «Наших грошей»

З червня 2020 року «Укрзалізниця» запустила проект довгострокових контрактів на послугу поставки вагонів та перевезення у вагонах ЦТЛ. 

У березні 2021 року, уряд звільнив голову «УЗ» Володимира Жмака. Член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко для пояснення відставки посилався на те, що контракти залізниці з групою Ахметова були збитковими для компанії. В свою чергу в.о.  голови правління УЗ Іван Юрик пообіцяв, що компанія буде добиватися перегляду укладених при попередньому керівництві довгострокових контрактів. Однак контракти так і не були переглянуті. 

30 липня Рада національної безпеки та оборони для ліквідації проблем на залізниці вирішила тимчасово покласти на міністра інфраструктури Олександра Кубракова обов'язки голови правління «УЗ» до обрання нового керівництва. Хоча таке кадрове рішення суперечило законодавству, яке забороняє міністру працювати за сумісництвом на іншій посаді. Тому наглядова рада «УЗ» терміново на вихідних 7 та 8 серпня зібралася на засідання, на якому в підсумку вирішила рекомендувати Кабміну призначити новим в.о. голови правління «УЗ» Олександра Камишіна. 11 серпня уряд схвалив призначення Камишіна.

Олександр Камишін з червня 2021 року радник міністра Кубракова,  в 2012-2019 був менеджером по інвестиціям в SCM Ріната Ахметова, а також член наглядової ради в компанії Portinvest (бенефіціар через SCM Ахметов). Також Камишін управляючий партнер в Fortior Capital разом з Миколою Нестеренком - екс-гендиректором «ЕСТА Холдингу» Ахметова.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (230)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]