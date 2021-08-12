"Наші гроші": Перше рішення "Укрзалізниці" за нового керівника виявилося на користь Ахметова

З 8 серпня філія "Центр транспортної логістики" (ЦТЛ) заборонила подачу під навантаження власних вагонів, окрім як за довгостроковими контрактами, більшість з яких - у групи Ріната Ахметова.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на Rail.insider. Там опублікували телефонограму, яку розіслали на всі регіональні філії УЗ.

«У зв'язку зі зменшенням кількості робочого парку піввагонів Перевізника умовних груп «ЦТЛ-ПВ-нові», «ЦТЛ-ПВ» та, як наслідок, фактичною неможливістю забезпечення заявок користувачів послуг, відповідно до п. 5.2.2 «Умов надання послуг перевезення з узгодженими строками та обсягами у власних вагонах Перевізника за результатами електронних торгів (аукціону) (Додаток 1-9 до «Договору надання послуг з організації перевезення вантажів...»), що напряму загрожує виникненню фактичної (згідно умов договору) фінансової відповідальності Перевізника перед користувачами послуг, забороняється з 20 год 01 хв доби 08.08.2021 до відміни, - подача під навантаження піввагонів з ознакою ЦТЛ, окрім як для забезпечення заявок з надання послуги перевезення з узгодженими строками та обсягами за результатами електронних торгів («довгострокові контракти»)», - йдеться у документі.

Компаній, з якими укладено довгострокові контракти, - чотири:

ТОВ «Метінвест-Шіппінг» (бенефіціар - Рінат Ахметов);

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (Рінат Ахметов);

ТОВ «Інтвайс» (Сергій Осокін);

ТОВ «Ніка Транс Логістика» (Дмитро Фірташ).

Від «Наших грошей»

З червня 2020 року «Укрзалізниця» запустила проект довгострокових контрактів на послугу поставки вагонів та перевезення у вагонах ЦТЛ.

У березні 2021 року, уряд звільнив голову «УЗ» Володимира Жмака. Член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко для пояснення відставки посилався на те, що контракти залізниці з групою Ахметова були збитковими для компанії. В свою чергу в.о. голови правління УЗ Іван Юрик пообіцяв, що компанія буде добиватися перегляду укладених при попередньому керівництві довгострокових контрактів. Однак контракти так і не були переглянуті.

30 липня Рада національної безпеки та оборони для ліквідації проблем на залізниці вирішила тимчасово покласти на міністра інфраструктури Олександра Кубракова обов'язки голови правління «УЗ» до обрання нового керівництва. Хоча таке кадрове рішення суперечило законодавству, яке забороняє міністру працювати за сумісництвом на іншій посаді. Тому наглядова рада «УЗ» терміново на вихідних 7 та 8 серпня зібралася на засідання, на якому в підсумку вирішила рекомендувати Кабміну призначити новим в.о. голови правління «УЗ» Олександра Камишіна. 11 серпня уряд схвалив призначення Камишіна.

Олександр Камишін з червня 2021 року радник міністра Кубракова, в 2012-2019 був менеджером по інвестиціям в SCM Ріната Ахметова, а також член наглядової ради в компанії Portinvest (бенефіціар через SCM Ахметов). Також Камишін управляючий партнер в Fortior Capital разом з Миколою Нестеренком - екс-гендиректором «ЕСТА Холдингу» Ахметова.

"Вечірні Вісті"