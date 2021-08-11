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Сазонов: На гербе России головы орла развернуты в стороны, потому что смотреть вперед страшно

  8   0 11.08.2021, 15:01 | Новости, Политика
Сазонов: На гербе России головы орла развернуты в стороны, потому что смотреть вперед страшно

"На гербе России головы орла развернуты в стороны, потому что смотреть вперед страшно. В этом есть логика, если учитывать их какой-то болезненный и даже патологический интерес к событиям в нашей стране. Украина остается топ-темой для российских СМИ, факт. Иногда российские политики и чиновники напоминают мне такого типичного российского крестьянина, у которого нет денег на телевизор. Вот он и развлекается, заглядывая к более успешному соседу через забор. Но если до последнего времени они делали это от скуки и просто потому что смотреть на собственный двор противно, то теперь заглядывают с опаской и раздражением. Что ни день - плохие и пугающие новости. Что не может не радовать" - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org

"Итак, тут вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. И отметил, что Кремль ведет подготовку к размещению в Крыму ядерного оружия. Не журналистам заявил, и не в соцсети написал, все куда серьезнее. Эту позицию Резников озвучил во время встречи в рамках рабочего визита в США с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом. И предложил Америке расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО путем размещения американских подразделений.

Так и сказал. За три недели до встречи президентов Украины и США. Красавец. Подчеркну, Резников не предлагает установить ракеты для нанесения удара по Москве. Нет, речь идет о системе ПВО. То есть исключительно про оборону и защиту говорим. Но все равно, представляете реакцию в Кремле? Естественно, она не заставила себя ждать. Там это назвали провокацией. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев даже назвал это опасной провокацией. А председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий попытался быть оригинальным в рамках дозволенного и назвал провокацию грубой. А еще добавил, что развертывание таких сил не останется без ответа со стороны России.

Странно, конечно, выглядит. Есть у нас опасный и буйный сосед по подъезду. Который всех достал. И мы покупаем ни ружье, ни бультерьера, а хотим поставить новую крепкую дверь на квартиру и мощный замок. Периодически кидающийся на людей безумный сосед считает это опасной и грубой провокацией. Где логика? Хотя, когда речь заходит о России, какая там логика? А вот в действиях Резникова логика есть. И мне она очень нравится. Что предлагает вице-премьер (наверняка не посоветовавшись на самом верху такое предлагать нельзя) американцам?

Он предлагает США очень интересную вещь - в ответ на оккупацию Крыма и размещение там чего угодно (от авиации до ракетных комплексов) построить в Украине систему ПВО США. Наверняка к месту придется и система РЛС. С соответствующей защитой сухопутными подразделениями, а как же без этого. Для обеспечения безопасности не только и даже не столько Украины, сколько Евросоюза. То есть вопрос «Кто должен за это платить?» логично переходит в другую плоскость. Это нужно ЕС? Нужно. Пройдемте в закрома. И все это за три недели до встречи президентов Зеленского и Байдена. За неделю до которой еще и пройдет саммит «Крымской платформы» в Киеве, где тему обсудят и Киев может найти поддержку у ряда стран хотя бы Восточной Европы. Главных, кстати, партнеров США в регионе.

А накануне глава украинского МИД Кулеба и глава ОП Ермак в рамках подготовки визита Зеленского в США уже там провели предварительные переговоры. Что характерно - не с МВФ, а с советниками Байдена по безопасности и главой Госдепа. Интересный клубочек сплетается. И уже можно сказать, что Киев не отвечает на ходы Москвы, а перехватил инициативу. Теперь Кремль уже не пакостит первым в ожидании реакции, а дергается, вынужденно отвечает на наши ходы и кричит - «Что вы делаете?» Про важность инициативы вам расскажет любой хороший шахматист. И, кстати, боксер тоже. И в этой серьезной игре выбор США в качестве партнера мне кажется гораздо более логичным, чем Европы", - завершает Сазонов. 

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