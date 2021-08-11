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Лукашенка не зможуть зсунути з посади навіть росіяни, – думка

  17   0 11.08.2021, 12:02 | Новости, Политика
Лукашенка не зможуть зсунути з посади навіть росіяни, – думка

Будь-яка революція має певні шанси на успіх, якщо там присутні хоча б чотири з шести наступних факторів: лідер, ідеологія, структура, гроші, час і реальна міжнародна підтримка.

У білорусів не було практично нічого. Тихановська - не лідер, ідеологія взагалі відсутня, часу на розкачку і підготовку не було, структура - хіба що канал НЕХТА, грошей, як таких не було. І, нарешті, була невелика міжнародна підтримка у вигляді заяв, переважно, лідерів Польщі та Литви. Ця революція була приречена на провал від самого початку, пише на своїй сторінці у Facebook Виконавчий директор UIF Вадим Денисенко, інформує UAINFO.org.

Тут слід додати ще один, власне білоруський фактор - Лукашенко психопат, який не переживає за смерті чи якісь інші людські прояви. Це мало хто розуміє, але коли ми говоримо про кроки Лукашенка ми маємо починати саме з цього діагнозу, а не з чогось іншого. Саме тому, коли рік тому деякі експерти говорили, що Лукашенко злякався - ці люди просто не розуміли природи Лукашенка. 

А тепер про майбутнє. Лукашенко буде правити Білоруссю стільки скільки зможе. І в середньостроковій перспективі його практично нереально буде зсунути з цієї посади навіть росіянам. Він укріпив режим і його єдина загроза - це пряма зупинка транспортування російського газу та нафти, що поки виглядає нереалістично. Ні про яке створення поглибленої союзної держави також поки говорити не доводиться.

Більше того, він інтуїтивно намацав важливу для себе і для Кремля роль головного критика Зеленського зокрема і України взагалі (не він клоун, а ми клоуни в його уявній парадигмі, яку очевидно підхопить 5-10% наших співвітчизників). Зверніть увагу, що після статті Путіна про «єдиний народ» у нас почалося судорожне відшуковування електорату тих, хто ніби з цим не згоден, але хоче жити в якомусь квазіросійському світі, де йому не заважатимуть міфічні бандерівці. І для цих людей Лукашенко хороший провідник в цей самий квазіросійський світ. Суть цієї ідеології проста: можна ж бути одночасно і з росіянами і в той же час бути в деяких аспектах проти них. І в цій парадигмі Лукашенко просто необхідний Кремлю. А тому, всі ці його божевільні пасажі про те, як його підтримає 90% українців є не маячнею божевільного психопата, а дуже прагматичною заявою психопата, який намацав свою нішу, яка дасть йому можливість змусити Путіна і надалі терпіти його. 

І останнє. Що нам потрібно зробити за найближчі місяці, так це максимально спробувати наростити виробництво власного бензину і дизеля. Якщо ми це зробимо, нам буде глибоко плювати на ескапади Лукашенка. 

Вадим ДЕНИСЕНКО

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