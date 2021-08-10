Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:59

Учасниця Олімпіади-2016 пішла з життя, залишивши перед цим тривожне послання

16:03

Кулеба про українських пожежників у Туреччині та Греції: Це розрив шаблону російської пропаганди

15:01

Легкоатлетка Тимановская продала свою медаль и призвала жителей Беларуси покинуть страну

14:01

В Гвинее выявили первый в стране случай смертельной лихорадки Марбург. От нее не существует лекарств

13:05

Після гастролей в окупованому Криму Ірина Круг зібралася в Україну

12:04

Лукашенко попросил у Путина новый кредит после отказа МВФ

11:02

Міністерство культури проведе розслідування через заяви про секс-домагання в університеті імені Карпенка-Карого

10:02

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

09:06

Несамовита битва монстрів: з'явився новий трейлер фантастичного екшну «Веном 2: Карнаж"

08:04

Зафиксированы случаи заражения коронавирусом даже после третьей прививки

07:05

Умер из-за телефонного звонка: наушники взорвались прямо в ухе мужчины

06:01

ЕС не регистрирует китайскую вакцину CoronaVac, которую вовсю колют в Украине

02:56

Віктор Таран: Імовірно мета візиту Меркель – натиснути на Україну перед візитом Зеленського до США

23:30

Жара из Сахары движется в Европу: ожидается до +48 градусов!

20:01

Скандальный Панин пообещал 500 евро тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву в лицо

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Кулеба про українських пожежників у Туреччині та Греції: Це розрив шаблону російської пропаганди

  14   0 10.08.2021, 16:03 | Новости, Политика
Кулеба про українських пожежників у Туреччині та Греції: Це розрив шаблону російської пропаганди

Рятувальники ДСНС продовжують надавати допомогу у гасінні масштабних пожеж у Греції. Фото - ДСНС України

Допомога України у боротьбі з лісовими пожежами створює у світі нове враження про країну. Просування позитивного іміджу України у світі входить до пріоритетів стратегії зовнішньої політики.

Про це написав у Facebook Кулеба, передає UAINFO.org.

Очільник МЗС наголосив, що "цими днями ЗМІ Туреччини та Греції густо рясніють захопленими і вдячними згадками про Україну".

"Справжній друг пізнається в біді. Ми дякуємо дружній країні Україні та її народу за підтримку. Туреччина завжди підтримувала Україну, і Україна сьогодні з Туреччиною. Співпраця між двома країнами завжди триватиме", - заявив турецький пілот-координатор пожежних літаків, що прибули з України, Фатих Дюзгюн. 

Варто додати, що мер найбільш постраждалого порту Мантуді на грецькому острові Евія Аргиріс Ліаскос дуже високо оцінив допомогу українських пожежників.

"Нам неоціненно допомогли 200 пожежників з України та Румунії, які після прибуття зайшли прямо в найгірше полум'я. Вони працювали без зупинки всю добу, поки все не загасили. Якби не вони, все б згоріло. Ми їм зобов'язані", - наголосив посадовець. 

Кулеба зауважив, що Стратегії зовнішньої політики України, яку нещодавно затвердили вперше за всю історію незалежності, визначає просування позитивного іміджу країни у світі одним з шести пріоритетів.

"Звісно, ми ухвалили політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі", - сказав міністр.

Очільник МЗС додав, що долучитися до просування інтересів України у світі може кожен.

"Це Україна, яка допомагає друзям, а не лише просить про підтримку. І це розрив шаблону російської пропаганди. Є всі підстави пишатися Україною щодня, але цими днями - особливо. Не стримуйте себе", - підсумував він.

Фото - ДСНС України

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (197)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]