Кулеба про українських пожежників у Туреччині та Греції: Це розрив шаблону російської пропаганди

Рятувальники ДСНС продовжують надавати допомогу у гасінні масштабних пожеж у Греції. Фото - ДСНС України

Допомога України у боротьбі з лісовими пожежами створює у світі нове враження про країну. Просування позитивного іміджу України у світі входить до пріоритетів стратегії зовнішньої політики.

Про це написав у Facebook Кулеба, передає UAINFO.org.

Очільник МЗС наголосив, що "цими днями ЗМІ Туреччини та Греції густо рясніють захопленими і вдячними згадками про Україну".

"Справжній друг пізнається в біді. Ми дякуємо дружній країні Україні та її народу за підтримку. Туреччина завжди підтримувала Україну, і Україна сьогодні з Туреччиною. Співпраця між двома країнами завжди триватиме", - заявив турецький пілот-координатор пожежних літаків, що прибули з України, Фатих Дюзгюн.

Варто додати, що мер найбільш постраждалого порту Мантуді на грецькому острові Евія Аргиріс Ліаскос дуже високо оцінив допомогу українських пожежників.

"Нам неоціненно допомогли 200 пожежників з України та Румунії, які після прибуття зайшли прямо в найгірше полум'я. Вони працювали без зупинки всю добу, поки все не загасили. Якби не вони, все б згоріло. Ми їм зобов'язані", - наголосив посадовець.

Кулеба зауважив, що Стратегії зовнішньої політики України, яку нещодавно затвердили вперше за всю історію незалежності, визначає просування позитивного іміджу країни у світі одним з шести пріоритетів.

"Звісно, ми ухвалили політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі", - сказав міністр.

Очільник МЗС додав, що долучитися до просування інтересів України у світі може кожен.

"Це Україна, яка допомагає друзям, а не лише просить про підтримку. І це розрив шаблону російської пропаганди. Є всі підстави пишатися Україною щодня, але цими днями - особливо. Не стримуйте себе", - підсумував він.

Фото - ДСНС України

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