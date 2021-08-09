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"Вопрос о том, сможет ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен" – посол Великобритании

  8   0 09.08.2021, 18:04 | Новости, Политика
"Вопрос о том, сможет ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен" – посол Великобритании

Вопрос о том, сможет ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен, заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью «BBC Украина», пишет ZN.ua.

Однако, по ее словам, нужно решить вопрос, что должна сделать Украина для членства в Альянсе.

«Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решено в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет», - заявила Симмонс.

По ее словам, в качестве посла контактного посольства НАТО она должна распространять знания о Североатлантическом альянсе, развеивать дезинформацию. Также ее задача состоит в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству.

«С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО - все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, - в некоторых сферах больше, чем у других. Одна из них - институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс», - добавила Симмонс.

В то же время она обратила внимание на то, что статус «Партнера расширенных возможностей» и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Симмонс отметила, что это судебная реформа и реформа сектора безопасности.

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